Paços dá um passo em frente com triunfo sobre Tondela

O Paços de Ferreira recebeu e bateu este domingo o Tondela, por 1-0, alcançando a segunda vitória da época para o campeonato, em partida da 11.ª jornada da I Liga.

Um golo de Pedrinho (16') garantiu três valiosos pontos na luta pela permanência, com os pacenses a alcançarem o Portimonense, com oito pontos, apesar de permanecerem no penúltimo posto da tabela.

A equipa de Pepa somava apenas um triunfo, frente ao Desp. Aves, na sexta jornada, e estava obrigada a vencer um Tondela tranquilo na classificação, com 15 pontos.