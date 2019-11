Jogo 1000 da carreira correu mal a Ronaldo

A celebração do jogo mil na carreira deveria ser, para Cristiano Ronaldo, feita com golos. Afinal, foi isso que melhor fez em muito dos 999 jogos anteriores. Neste domingo, o português não acertou na baliza e saiu aos 55 minutos, mas houve, no entanto, quem o substituísse a preceito.

No derby do Norte de Itália, frente ao AC Milan, a Juventus venceu por 1-0, em Turim, com golo de Paulo Dybala, aos 77 minutos. A partida – que teve Ronaldo a titular e Rafael Leão na segunda parte – foi bastante dividida, quer em oportunidades de golo quer em posse de bola, mas as boas exibições de Donnarumma e Szczesny impediram Higuaín, Matuidi, Piatek (duas vezes) e Theo Hernández de fazerem mexer o marcador.

O golo surgiu apenas aos 77 minutos, com Dybala a concluir, com um bom movimento, uma também boa jogada colectiva da Juventus. O argentino tinha entrado na partida para substituir Ronaldo, logo aos 55 minutos, num momento em que o português, desagradado, saiu directamente para os balneários.

Com este resultado, a Juventus recupera a liderança do campeonato, perdida temporariamente para o Inter, enquanto o AC Milan termina a ronda em 14.º lugar, a já 19 pontos do primeiro lugar.