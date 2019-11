Atlético mantém perseguição aos líderes em Espanha

O Atlético de Madrid não desarma na perseguição ao duo de líderes da Liga espanhola. Na 13.ª jornada da prova, os “colchoneros” até estiveram a perder diante do Espanyol, mas deram a volta ao marcador (3-1) e recolocaram-se a um ponto de Barcelona e Real Madrid, que têm menos um jogo por força do adiamento do clássico.

Sergi Darder colocou os visitantes em vantagem aos 38’, no Estádio Wanda Metropolitano, mas o Atlético, que ainda não pode contar com João Félix (lesionado), empatou mesmo antes do intervalo, por Ángel Correa.

No segundo tempo, a cambalhota no marcador surgiu graças a um golo de Alvaro Morata, aos 58’ (foi o quinto em 10 jogos no campeonato), e a um terceiro de Koke, já na recta final do encontro.

O Espanyol permanece, assim, na zona de despromoção, enquanto o Atlético segura o segundo lugar, a salvo de uma tentativa de ultrapassagem do Sevilha.