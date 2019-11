Lyon defronta Marselha após ataque ao autocarro da equipa

O autocarro do Lyon foi este domingo alvo de um ataque quando se dirigia para o estádio Orange Vélodrome, em Marselha, o que chegou a ameaçar a suspensão do jogo com o Olympique de Marselha, de André Villas-Boas, relativo à 13.ª jornada da Liga francesa.

O autocarro foi atingido por “projécteis” que destruíram três vidros junto aos lugares que o internacional português Anthony Lopes costuma ocupar.

“Fomos apanhados numa cilada”, acusou Jean-Michel Aulas, presidente do Lyon, que ameaçou não participar na partida, tendo sido colocada a possibilidade, não concretizada, de adiar o encontro.

Apesar da tensão vivida nos momentos que antecederam o início da partida, os problemas foram superados, tendo as equipas alinhado, respeitando o início previsto para as 20 horas.

Marseille-Lyon reporté !



Suite au caillassage du bus lyonnais (notre photo) et après réclamation de Jean-Michel Aulas, la LFP, réunie en session extraordinaire, a décidé du report du match à une date ultérieure et à huis clos.#OMOL pic.twitter.com/OO1wsXbbCm — L’EQUIPE (@lequipe__fr) November 10, 2019