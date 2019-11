Manifestação em Borba de apoio aos bombeiros junta mais de 300 pessoas

Mais de 300 pessoas manifestaram-se neste sábado em frente ao quartel dos Bombeiros de Borba em solidariedade para com os dois operacionais feridos há uma semana, numa iniciativa em que participou o deputado do partido Chega, André Ventura.

Aos poucos, as pessoas foram-se juntando nas imediações do quartel para a manifestação que estava marcada para as 15h e cujos promotores são desconhecidos. O evento foi divulgado através do grupo “Amigos de Borba” da rede social Facebook.

Já passava das 15h30 quando os participantes se aproximaram do quartel, em cuja escadaria se reuniram elementos da direcção da associação humanitária da corporação de Borba e bombeiros de corporações vizinhas, como Vila Viçosa, que agradeceram aos presentes o apoio e solidariedade.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Ivone Figueira, de 66 anos, mãe de um dos bombeiros que ficaram feridos na madrugada do sábado passado, aquele que “levou com vidro nas costas”, disse à agência Lusa estar “comovida com tanta gente” que se juntou à iniciativa.

“Nunca pensei encontrar aqui tanta gente”, admitiu, satisfeita pelo apoio à corporação, na qual os seus dois filhos são bombeiros. Na manifestação de hoje, frisou, “não podia faltar” e “tinha mesmo que estar presente”, até porque ainda tem bem presentes os acontecimentos de há uma semana.

“Meu Deus, como é que se sente uma mãe quando sabe que o filho é agredido? Foi assim que eu me senti. Fui logo telefonar a ver se ele estava bem e estava”, disse.