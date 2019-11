Catarina Martins diz que falta de respostas leva ao crescimento da extrema-direita

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, disse hoje que “a extrema-direita só cresce quando não há respostas”, acusando a social-democracia de ter contribuído para o seu crescimento em Portugal.

Catarina Martins falava no Teatro São Luís, em Lisboa, à margem de uma homenagem a José Carvalho, assassinado há 30 anos por um grupo de neonazis, à porta da então sede do PSR (Partido Socialista Revolucionário), na Rua da Palma.

“Portugal, como o resto da Europa, tem de ter resposta. A extrema-direita só cresce quando não há resposta. Cresce quando as pessoas se sentem excluídas da democracia e do estado social”, realçou a líder bloquista.

Para a coordenadora do BE, o crescimento da extrema-direita está associado à precarização do estado social. "[A extrema-direita] está associada à falência do estado social e à precarização do trabalho. Nós temos gente que olha o futuro e vê que vai ser pior”, indicou Catarina Martins que acredita que os sociais-democratas foram cúmplices na degradação do Estado. “quando capitulou perante o capitalismo financeiro”.

“Deixou que os direitos fossem se desgastando, os salários se degradando. Foi cúmplice da degradação dos serviços públicos”, realçou a coordenadora do BE.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Todavia, a líder bloquista assegurou que a esquerda pretende garantir uma democracia real, com a responsabilidade de lutar pelos direitos dos cidadãos.

“A esquerda que é esquerda tem responsabilidade de lutar pelo direito do trabalho, pelo salário digno... Ter a certeza que o Serviço Nacional de Saúde chega a toda gente, a escola. Garantir que a democracia é real e não apenas formal”, concluiu.