“És de Braga?” Ou estás a vê-la por um “canudo”? Dizeres de Braga inspiram postais

O lançamento de postais alusivos a dizeres locais, como “Mais velho que a Sé de Braga” ou “Ver Braga por um canudo”, é uma das marcas do Encontro de Ilustração que arranca no sábado, 9 de Novembro, nesta cidade. O curador do encontro, Pedro Seromenho, explicou à Lusa que os postais resultam do trabalho de 26 ilustradores nacionais, que deram “forma e cores” a oito dizeres que se assumem como “uma espécie de marca registada” de Braga. Os trabalhos, que podem ser vistos nesta fotogaleria, aludem a dizeres como “És de Braga?”, “Mandar abaixo de Braga” ou “Penico do céu”. As designações “Roma portuguesa” e “Cidade dos arcebispos” também foram trabalhadas pelos ilustradores. “Os trabalhos dos 26 ilustradores vão estar em exposição na Casa dos Crivos, podendo os interessados adquirir os postais correspondentes, bem como o catálogo”, disse Pedro Seromenho.

O encontro de ilustração Braga em Risco vai decorrer até 17 de novembro, reunindo trabalhos de um total de 56 ilustradores nacionais e estrangeiros, estes últimos de Israel, Rússia, Itália, Espanha e França. Nesta quarta edição, o encontro descentraliza-se por cinco espaços: Edifício do Castelo, Casa dos Crivos, Livraria Centésima Página, Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva e Palácio do Raio. Do programa, constam 40 oficinas nas escolas do concelho, nas quais 19 ilustradores vão partilhar a sua técnica com as crianças e ensinar-lhes alguns segredos da “arte de bem riscar”.