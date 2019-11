Lula: “Eles não sabem o tesão que eu tenho de lutar por este país”

Um dia depois de sair da prisão, o ex-Presidente Lula da Silva mostrou-se determinado em encabeçar a luta política contra o Governo de Jair Bolsonaro, pediu uma mobilização constante nas ruas, dando como exemplo o Chile, e voltou a atacar os responsáveis pelos processos judiciais movidos contra si.

“Eles não sabem o tesão [vontade] que eu tenho de lutar por este país”, garantiu Lula, durante o discurso em frente à sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo, para onde se dirigiu este sábado depois de abandonar Curitiba, onde esteve preso mais de um ano e meio.

Ao longo de todo o seu discurso, o ex-Presidente quis deixar bem claro que a sua saída em liberdade irá servir para dar novas energias à oposição a Bolsonaro. As próximas eleições presidenciais, marcadas para 2022, foram apontadas como a meta. “Se tivermos juízo e soubermos trabalhar direito, em 2022 a chamada esquerda que o Bolsonaro tem tanto medo vai derrotar a ultra-direita”, afirmou Lula. Apesar de ter sido libertado, as condenações por corrupção e lavagem de dinheiro do ex-Presidente mantêm-se e, por isso, continua impedido de concorrer a cargos públicos.

As manifestações no Chile foram dadas como um exemplo por Lula para a luta que a esquerda deve levar a cabo contra o Governo. “Não é resistir, é atacar, defender-se, estamos muito tranquilos”, lamentou o ex-Presidente.

As políticas económicas do Governo foram particularmente criticadas por Lula, o que sugere que será esse o campo que a estratégia do Partido dos Trabalhadores deverá privilegiar nos próximos tempos. O Governo tem que explicar porque “estão a apresentar um projecto económico que ainda vai empobrecer mais a sociedade brasileira. O povo ficou mais pobre, tem menos saúde, menos carros, menos emprego.”

Apesar de voltar a garantir que não saiu da prisão com vontade de se vingar, Lula também se atirou ao actual ministro da Justiça, Sergio Moro, que foi o juiz que o condenou, e ao procurador Deltan Dallagnol, que chefia a Operação Lava-Jato. O ex-Presidente chamou Moro de “canalha” e acusou Dallagnol de “montar uma quadrilha”.