Na noite em que o deutsche mark foi ter com os alemães de Leste

Ainda era preciso atravessar a fronteira entre as duas metades de Berlim no famoso Checkpoint Charlie, guarda avançada da zona americana da cidade. Do lado de cá, um simpático marine rapidamente abriu a porta de vidro que dava acesso à curta zona de ninguém em direcção à segunda porta, onde aguardava um ainda sorumbático soldado da RDA.

