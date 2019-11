Mais uma mentira

Na quarta-feira, Boris Johnson visitou uma fábrica de batatas fritas na Irlanda do Norte (IN), onde declarou que, ao contrário do que está estabelecido no acordo de “Brexit” que fez com a União Europeia (UE), os bens produzidos na IN não terão de ser examinados ou taxados antes de entrar no resto do Reino Unido (RU): na Escócia, na Inglaterra e no País de Gales.

Continuar a ler