Despiste de automóvel no centro do Porto mata condutor e peão

O despiste de um automóvel ocorrido este sábado no centro do Porto provocou a morte do condutor e de uma pessoa que seguia no passeio e que foi colhida pela viatura e projectada contra uma habitação, disse fonte da PSP.

O acidente registou-se às 08h24 no entroncamento das ruas Morgado de Mateus e Visconde de Bóbeda, na freguesia urbana do Bonfim, zona oriental do Porto. A viatura em despiste acabou por embater numa habitação.

A PSP e o Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto disseram desconhecer as causas do acidente, bem como a idade das vítimas mortais.