A Lisboa do século XX cabe numa caixa de jogos em forma de livro

“Jovem, pobre e, na sua maioria, analfabeta. Lisboa entra no século XX a sonhar com o progresso, mas os números contam outra história”. Na Paróquia da Conceição, mais abastada, os homens viviam, em média, até aos 63,6 anos. As mulheres chegavam aos 67,5. Na Paróquia de Alcântara, mais pobre, os homens chegavam aos 40,6 anos e as mulheres aos 43,5 anos. Por cada mil lisboetas nascem 27, casam-se 6,1 e morrem 27,7. Quase dois terços dos lisboetas não sabe ler nem escrever.

