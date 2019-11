Uma cidade, dois mundos. Veja as diferenças entre Berlim Leste e Berlim Oeste antes da queda do muro

Vagueando pelas ruas de uma cidade dividida por um muro, a fotógrafa Nelly Rau-Häring, de olhar atento, fotografou. Fê-lo intensivamente entre 1965 e 2006, captando momentos da vida quotidiana, de cidadãos anónimos dos dois territórios. O fotolivro Ost/West Berlin, que lançou em conjunto com a editora alemã Hatj Cantz, proporciona ao leitor uma viagem no tempo através dos seus registos. O PÚBLICO seleccionou imagens que remontam aos anos da divisão e a poucos anos, os de libertação, que se seguiram à queda do muro de Berlim, para evidenciar as diferentes vivências dos dois lados da fronteira. Os rostos dos berlinenses, os seus hábitos, a atmosfera nas ruas, os cartazes e incrições nas paredes dos edifícios estão na mira cuidada de Rau-Häring e fazem parte de um retrato de dimensão histórica que remonta à esfera quase privada dos cidadãos.

Durante muitos anos, Nelly, de nacionalidade suiça, foi taxista em Berlim Ocidental, motivo por que visitava com frequência o lado leste da cidade. O seu olhar intimista permitiu-lhe percepcionar os costumes dos habitantes de forma incomum para a época, focado no dia-a-dia dos cidadãos em espaço público, distanciado dos grandes eventos que marcavam a actualidade — que eram, por norma, do interesse da maioria dos fotógrafos do seu tempo. Rau-Häring nunca fugiu à sua máxima: "Havia alguns lugares onde tu não podias ir; e eu queria vê-los". À boleia da sua obra, podemos hoje viajar até à entranhas da República Democrática Alemã (Leste) e da República Federal Alemã (Oeste) e vislumbrar a as emoções e as contradições inerentes ao ambiente pós-guerra e pré-unificação da Alemanha.