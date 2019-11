Metro do Porto quer novos comboios mais cedo, chineses estão prontos

A frota do Metro do Porto está a revelar-se insuficiente face ao aumento inesperado da procura provocado pelo PART-Programa de Apoio à Redução do Tarifário dos Transportes Públicos e pelo boom do turismo na cidade. A empresa diz que não existe uma situação de sobrelotação, mas já está a tomar medidas para poder reforçar a oferta e uma delas é que os novos comboios que vai comprar cheguem mais cedo do que o previsto.

