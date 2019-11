Comboio só transporta 0,13% nas viagens para fora de Portugal

“O transporte ferroviário apesar de ambientalmente mais eficiente, em Portugal, não tem tido investimentos que permitam ligações rápidas e de qualidade aos restantes países europeus”. A conclusão é do Gabinete de Estratégia do Ministério da Economia no estudo “O Transporte Internacional de Passageiros em Portugal” que analisa a evolução deste tráfego nos últimos anos.

Continuar a ler