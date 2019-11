Português Jordan eleito o melhor jogador do mundo de futebol de praia

O melhor do mundo é, novamente, português. Jordan foi eleito, neste sábado, o melhor jogador do mundo de futebol de praia, conquistando um prémio que Madjer venceu em 2015 e 2016. Na gala deste sábado, no Dubai, Jordan superou a concorrência do italiano Gabriele Gori e do brasileiro Rodrigo.

Este prémio permite a Jordan coroar com um prémio individual uma temporada de sonho a nível colectivo, com conquistas internacionais por Portugal e, sobretudo, o título europeu pelo Sp. Braga.

Aos 28 anos, Jordan conquista a principal distinção individual de uma carreira que, a nível colectivo, já teve de tudo: campeão do mundo e europeu de selecções, campeão europeu de clubes, campeão nacional e vários títulos em mundialitos.

Jordan vai, nos próximos dias, juntar-se à selecção nacional portuguesa, que joga o Mundial, no Paraguai, de 21 de Novembro a 1 de Dezembro.