Messi fez de livres penáltis e empurrou o Barcelona

O Barcelona segurou a liderança da Liga espanhola, neste sábado, ao vencer o Celta de Vigo, por 4-1. Em Camp Nou, Messi foi o foco de todas as atenções, com um dos jogos mais memoráveis da carreira: não pelo hat-trick - marca já muito vista no argentino -, mas por ter feito todos os golos de bola parada.

O primeiro surgiu de penálti, aos 23 minutos, e os outros dois em livres directos (45+1’ e 48') que… pareceram penáltis. O último golo foi feito por Busquets, aos 85’, num jogo em que Nélson Semedo saiu lesionado – fica, desde já, em dúvida para os jogos da selecção nacional.

Ainda em Espanha, o Real Madrid soma os mesmos pontos do Barcelona, depois de ter vencido o Eibar, fora de casa, por 0-4. Benzema bisou, com Sergio Ramos e Valverde a fazerem os restantes golos.

Estes resultados pressionam o Atlético de Madrid (joga neste domingo), que, não vencendo, pode abrir um fosso de pelo menos quatro pontos para os rivais na luta pelo título.