Brad Smith na frente e três portugueses no top-10

A segunda volta do Campeonato Internacional Mid-Amateur de Portugal, hoje, não trouxe novidades no topo da tabela, já que o inglês Brad Smith e o espanhol Jacob Cestino mantiveram o primeiro e o segundo lugares, respectivamente.

Mesmo tendo feito mais quatro pancadas em relação ao primeiro dia (70-74), para um total de 144 (Par), Brad Smith, jogador do Clube Laranjas, da Quinta do Lago, aguentou a liderança, mas viu Jacob Cestino (72-73), o seu mais próximo oponente, reduzir a desvantagem de duas para uma pancada.

O líder e o vice-líder, Brad Smith e Jacob Cestino, jogaram em parelha na segunda volta © FILIPE GUERRA/GOLFTATTOO/FPG

O melhor resultado do dia pertenceu ao inglês Trevor Gray, com 72, o que lhe valeu uma subida de quatro posições para o terceiro posto, que partilha com o suíço Alessandro Goretti (74-73). O sueco Jonas Wallmo é o 5.º, com 148 (75-73).

Entre os portugueses, Manuel Violas jr. é agora o melhor em prova. Tendo feito menos uma pancada que ontem (75-74), o antigo internacional amador descolou dos 7.ºs classificados para o trio dos 6.ºs, empatado com Andreas Jönsonn e o suíço Etiénne Wehrli, todos com 149 (+5).

Já Tiago Costa, campeão nacional mid-amateur de 2019, acrescentou um 76 ao 74 inaugural descendo dos 4.ºs para os 9.ºs, empatado com o também português Luís Costa Macedo (76-74) e com o suíço Rodrigo Soares (74-76), todos com 150 (+6). Manuel Quinta é 12.º isolado com 153 (76-77).

Destaque ainda para o excelente 74 do presidente da Federação Portuguesa de Golfe, Miguel Franco de Sousa, a proporcionar-lhe uma subida para o lote dos 15.ºs. Soma um total de 156 (+12) e está empatado com mais dois portugueses – Romeu Gonçalves e João Fortes.

Domingo, na terceira e última volta, as saídas decorrem do 1 do 10, entre as 9h e as 10h10.

