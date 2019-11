Benfica segura liderança nos Açores

Não foi uma vitória que entre na galeria das melhores da época, mas foi uma vitória. Depois de ter estado a perder, o Benfica saiu dos Açores com uma vitória por 1-2 neste sábado sobre o Santa Clara, em jogo da 11.ª jornada da Liga portuguesa.

O jogo foi da equipa açoriana durante quase uma hora, mas uma boa reacção do Benfica nos últimos 35 minutos acabou por manter a formação “encarnada” segura no comando, agora com 30 pontos, mais cinco que o FC Porto, que joga neste domingo frente ao Boavista. Já a formação açoriana vai manter-se no 10.º lugar, com 13 pontos, podendo ser ultrapassada nesta jornada por várias equipas.

Os açorianos entraram bem no jogo e colocaram-se em vantagem aos 17’. Num contra-ataque rapidíssimo, Rafael Ramos avançou pela direita, fez o cruzamento e, na pequena área, Carlos Júnior antecipou-se a André Almeida e fez o 1-0.

Quase a fechar a primeira parte, foi Zé Manuel a estar perto do 2-0, mas falhou o alvo. E antes do intervalo, o mais perto que os “encarnados” estiveram da baliza de Marco foi um livre directo de Grimaldo que não passou da barreira.

Para a segunda parte, Bruno Lage reforçou o ataque com a entrada de Carlos Vinicius para o lugar de Florentino e, pouco depois, viu a sua opção justificada. Aos 54’, Chiquinho ganhou uma bola a um jogador do Santa Clara, meteu em Pizzi, que foi à linha e fez o cruzamento. Quase dentro da baliza, Vinicius fez o empate. Ainda houve revisão do VAR para avaliar uma eventual falta durante a jogada, mas Artur Soares Dias apontou para o centro do terreno.

Aos 78’, o Benfica concretizou a reviravolta. César deixou a bola nos pés de Seferovic quando a sua equipa estava a sair para o ataque, o suíço avançou até à entrada da área, esperou pela chegada de Pizzi e aquele que é o melhor marcador do Benfica esta época não teve quaisquer problemas em fazer o 1-2, naquele que foi o seu 13.º golo da época - está a apenas dois do melhor registo da sua carreira, 15 em 2018-19.