Bayern embalado pelo efeito do “chicote”

Niko Kovac foi despedido e, no primeiro jogo sem o antigo treinador, o Bayern de Munique “despachou” o rival Borussia Dortmund, por 4-0, em jogo da ronda 11 da Liga alemã. Em Munique, o jogo grande deste sábado de futebol europeu foi um “show” de Lewandowski, com o avançado polaco a tornar-se o primeiro jogador na história da Bundesliga a marcar em onze jogos consecutivos. Dizendo de outra forma, o registo parece ainda mais impressionante: fez onze jogos de campeonato e marcou em todos, fez quatro jogos europeus e marcou em todos, também. São já 23 golos em 2019-20 e ainda só vamos em Novembro.

“Lewa” começou por marcar aos 17 minutos, num lance em que respondeu, de cabeça, a um cruzamento de Pavard. Deixar um avançado praticamente sozinho na área raramente é boa ideia, mas, quando se trata de Lewadowski, é algo parecido com “suicídio”. E o Dortmund sentiu-o.

Aos 37 minutos – já depois de três oportunidades desperdiçadas –, Gnabry viu um golo ser-lhe retirado pelo VAR, por fora-de-jogo. Raphaël Guerreiro, recém-entrado, ainda esteve perto do empate, antes do intervalo, mas esta não era a tarde do Dortmund: Gnabry marcou aos 47 minutos, num contra-ataque, Lewandowski bisou aos 76’, numa boa jogada colectiva, e Hümmels fez autogolo aos 80’, “roubando” uma bola que iria ser defendida pelo guarda-redes Burki.

Foram quatro, mas poderiam ter sido cinco, seis ou mesmo sete. E o Dortmund pode terminar a jornada fora dos lugares europeus, enquanto o Bayern pressiona o Mönchengladbach, que só joga neste domingo.

Da Alemanha, destaque, ainda, para o RB Leipzig (próximo adversário do Benfica na Liga dos Campeões), que venceu em casa do Hertha Berlim, por 2-4, e continua em igualdade pontual com o Bayern, no segundo lugar.