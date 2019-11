Nem o Arsenal resiste ao momento do Leicester

Continua o grande campeonato do Leicester, em Inglaterra, com a equipa de Ricardo Pereira (titular) a bater o Arsenal, em casa, por 2-0. Com a vitória deste sábado, os “foxes” mantêm-se firmes no segundo lugar e pressionam Liverpool e Man. City, que se defrontam neste domingo. O Arsenal, por sua vez, soma o quarto jogo sem vencer no campeonato e, se o Liverpool ganhar neste domingo, terminará a ronda a 17 pontos da liderança.

A vitória do Leicester – a quarta consecutiva – foi construída apenas na segunda parte. Aos 68 minutos, uma grande jogada colectiva, com triangulações quase sempre ao primeiro toque, terminou com finalização de Jamie Vardy (11.º golo do melhor marcador da Liga inglesa). Sete minutos depois, Ricardo Pereira descobriu Vardy e o avançado serviu Maddison, que rematou de “bico”, à entrada da área.

Quem também segue firme é o Chelsea, que voltou a vencer (2-0) – sexto triunfo consecutivo –, desta feita na recepção ao Crystal Palace. Este resultado permite à equipa de Frank Lampard subir, à condição, ao terceiro lugar.

Tal como em Leicester, o resultado foi feito na segunda parte. Aos 52 minutos, o jovem Abraham deu seguimento a uma grande assistência de Willian (décimo golo no campeonato para o jovem avançado) e, aos 79’, Pulisic marcou de cabeça, num lance confuso.

Por fim, o Everton, de Marco Silva venceu em casa do Southampton, por 2-1, e subiu ao 13.º lugar, a três pontos da zona europeia.