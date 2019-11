John Cleese esgota Coliseu de Lisboa e já há nova data à venda

Depois de terem esgotado os bilhetes para a estreia do espectáculo de comédia stand up Last Time To See Me Before I Die em Portugal na manhã deste sábado, a promotora Everything is New acrescentou uma nova data para ver o comediante John Cleese no palco do Coliseu de Lisboa e já colocou os ingressos à venda.

À data de 7 de Maio, a primeira a ser divulgada e posta à venda, foi agora acrescentada a data de 6 de Maio na mesma sala. Assim, o ex-Monty Python contará com duas actuações em solo português. O anúncio foi feito pela promotora na sua página de Facebook e os bilhetes foram postos à venda este sábado às 15h nos locais habituais.

O preço oscila entre os 20 e os 90 euros. O actor que é conhecido pelo seu trabalho na histórica comédia televisiva, cinematográfica e dramática dos Monty Python quanto pela sua carreira a solo como estrela da série de televisão Fawlty Towers ou dos filmes Um Peixe Chamado Wanda e Criaturas Ferozes.​ ​