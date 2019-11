Nanutu ao vivo no auditório do PÚBLICO

Nasceu em Luanda, Angola, em 1967, e é um dos saxofonistas africanos de relevo nos dias de hoje. Nanutu, de seu nome António Manuel Fernandes, começou por tocar bateria, depois clarinete e em seguida passou ao saxofone, no qual se foi especializando em vários grupos angolanos, em particular com Os Merengues, de que faziam parte Carlitos Vieira Dias, Zé Keno, Joãozinho Morgado e outros.

Inspirado por saxofonistas como Manu Dibango ou Luís Morais, mudou-se para Lisboa em 1991, onde tocou, entre outros, com Tito Paris e Luís Represas, que acompanhou durante década e meia. A nível internacional, tocou com músicos como Bonga, Waldemar Bastos, Paulo Flores, Cesária Évora, Compay Segundo, Pablo Milanés, Alicia Keys, Sting e Ivete Sangalo.

A solo, tem cinco discos em seu nome: Marés (1996), Kizofado (2000) e Luandei (2002), Bisa (2005) e Ximbika (2010), além da colectânea Sax From Angola, que reúne, num triplo álbum, Kizofado, Luandei e Bisa. Prepara, agora, um sexto, Gato Vijú, que deverá ser lançado em Dezembro, e vai actuar no B.Leza esta sexta-feira, 8 de Novembro, às 22h.