Só houve uma sem-abrigo grávida sinalizada na zona de Santa Apolónia. E não foi a que abandonou o bebé no contentor

São seis tendas, todas do mesmo tamanho, uma cinzenta e as outras verdes. Estão montadas em torno de um quiosque que em tempos foi o “Quiosque da Natália”, na zona de Santa Apolónia, em Lisboa. O toldo dá sinais da passagem do tempo e da falta de manutenção, mas ainda protege as tendas da chuva. Era numa destas tendas que viveria a mãe do recém-nascido que foi encontrado dentro de um ecoponto perto do Lux, a histórica discoteca lisboeta.

