Vem aí um fim-de-semana de chuva em todo o país. E talvez neve nas terras altas

Depois de uma sexta-feira com aguaceiros fracos pelo país, sábado será um dia de chuva, com vento forte e céu geralmente muito nublado. No domingo haverá ainda aguaceiros fracos sobretudo na região Norte e Centro.

Quanto à temperatura, e apesar de haver uma ligeira descida da temperatura mínima nesta sexta-feira, no domingo haverá uma ligeira subida, diz ao PÚBLICO a meteorologista Cristina Simões, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Tempo que “é o normal para a época do ano”, sublinha.

Nesta sexta-feira os aguaceiros fracos “poderão ser de neve acima dos 1000 metros de altitude”. Já houve neve nesta quinta-feira no Parque Nacional Peneda-Gerês, nas montanhas do Soajo e de Castro Laboreiro, como noticiou o jornal regional O Minho. A meteorologista Cristina Simões diz que no domingo poderá haver queda de neve na Serra da Estrela e também em algumas zonas mais baixas.

No sábado haverá vento forte na faixa costeira ocidental e nas terras altas. O céu estará muito nublado, ainda que na região Sul esteja limpo até meio da manhã. No Minho e no Douro litoral, a chuva começa logo de manhã, estendendo-se ao resto do país, “passando a regime de aguaceiros fracos, de norte para sul”. Cristina Simões explica que esta alternância entre chuva e aguaceiros acontece “devido à passagem de superfícies frontais, quase dia-sim, dia-não”.

As temperaturas serão ligeiramente mais altas a Sul do que a Norte: Lisboa terá uma máxima de 17 graus Celsius (tal como Beja, Leiria e Aveiro) e a temperatura mais alta será registada em Faro, com 21 graus Celsius de máxima. No Porto, a temperatura máxima será de 16ºC, tal como em Viana do Castelo, Braga e Évora. As temperaturas mínimas oscilarão entre os 3ºC (na Guarda) e os 10ºC (em Lisboa). Nos Açores, as temperaturas máximas serão de 21ºC e a Madeira registará 23ºC.

No domingo, haverá períodos de céu muito nublado e haverá aguaceiros fracos nas regiões Norte e Centro. Haverá ainda vento moderado nas zonas costeiras, com rajadas que podem chegar aos 85 quilómetros por hora nas terras altas. Também no domingo haverá uma pequena descida da temperatura mínima, em especial nas regiões do Centro e Sul.

As temperaturas máximas oscilarão entre os 18ºC (Setúbal e Sagres), os 17ºC (Lisboa, Santarém, Aveiro e Beja), os 16ºC (Coimbra, Leiria, Porto e Évora). Em Faro, a temperatura máxima é de 20ºC e na Guarda é de 7ºC. As temperaturas mínimas serão de 3ºC em Viseu e na Guarda e de 12ºC em Setúbal, Sines, Faro e Sagres. Em Lisboa, a mínima é de 13ºC.

Já a próxima semana começará com vento moderado e precipitação fraca nas regiões Norte e Centro do país, com uma temperatura máxima de 19ºC em Lisboa, de 14ºC no Porto e de 21ºC em Faro.