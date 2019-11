Rui Pinto reconhece ilegalidades mas duvida que terá “julgamento justo”

Numa declaração escrita por Rui Pinto e lida pelo seu advogado, Francisco Teixeira da Mota, durante um debate sobre protecção legal de denunciantes organizado pela Rádio Renascença no âmbito da Web Summit, o hacker reconheceu que alguns dos actos que cometeu são ilegais perante o enquadramento jurídico português.

“Aceito perfeitamente que, à luz do ordenamento jurídico português, alguns dos meus actos sejam considerados ilegais e irei responder por isso. Mas não posso aceitar esta perseguição e esta postura violenta e vingativa por parte do Estado português”, pode ler-se na declaração assinada por Rui Pinto.

Depois, o hacker passa para o ataque, criticando a justiça portuguesa e o modo como passou seis meses em isolamento (dos sete em que se encontra detido preventivamente), argumentando que não cometeu crimes violentos que justifiquem tal medida de coacção.

“Encontro-me há sete meses preventivamente detido, seis dos quais em regime de isolamento, sem que tivesse tido qualquer interacção com outros detidos. Não matei nem roubei. Face a tudo o que tem acontecido neste processo, tenho sérias dúvidas de que terei um julgamento justo. De qualquer forma, irei lutar com todas as minhas forças para fazer valer a minha posição. Sou apesar de tudo um denunciante, um whistleblower que serviu o interesse público ao expor graves ilegalidades e actos de corrupção [no mundo do futebol] “, finalizou.

Rui Pinto é acusado pelo Ministério Público (MP) de 147 crimes: 75 de acesso ilegítimo, 70 de violação de correspondência, um crime de tentativa de extorsão e um de sabotagem informática.

As investigações da Polícia Judiciária foram atrasadas pelo sistema de encriptação que o hacker colocou nos discos rígidos. No momento em que a acusação foi proferida, apenas permaneciam por decifrar dez riscos rígidos dos doze discos externos e dois computadores confiscados a Rui Pinto na Hungria, em Janeiro, e que que Rui Pinto utilizou para armazenar informações relativas à plataforma Football Leaks, site que divulgou informações confidenciais relativas às maiores instituições do futebol mundial.