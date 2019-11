Polícia Judiciária detém mulher suspeita de abandonar bebé no lixo

A Polícia Judiciária deteve uma mulher de 22 anos suspeita de ter abandonado o recém-nascido que foi encontrado no lixo na terça-feira, em Lisboa.

A PJ “identificou, localizou e deteve uma mulher, de 22 anos de idade, por fortes indícios da prática de homicídio qualificado, na forma tentada, vitimando uma criança do sexo masculino, recém-nascido, seu filho”, informou em comunicado.

A detenção foi efectuada na madrugada desta sexta-feira em Lisboa.

A mulher vai ser presente a primeiro interrogatório judicial, no qual será sujeita à aplicação das medidas de coação processual adequadas.

O recém-nascido foi encontrado nesta terça-feira, num ecoponto perto da discoteca Lux Frágil, em Lisboa. Foi encontrado por um sem-abrigo que ouviu barulhos vindos do lixo e o resgatou. Estava ainda com vestígios de sangue do parto e do cordão umbilical — que não estava selado, o que poderia ter-lhe provocado uma hemorragia grave —, “nu e sem qualquer tipo de agasalho”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O bebé foi transportado em “estado bastante grave”, numa situação de hipotermia, para o Hospital D. Estefânia, e neste momento sabe-se que está “clinicamente bem” e estável.

Se for condenada por tentativa de homicídio, a mulher detida nesta sexta-feira poderá cumprir até seis anos de cadeia efectiva — pelo menos foi esta a pena aplicada no Campus da Justiça, em Lisboa, a uma progenitora que confessou ter deixado o filho recém-nascido junto a um contentor, mas cujo corpo nunca foi encontrado. O caso remonta a 2013.

No ano passado foram identificados dez casos de bebés abandonados à nascença ou nos primeiros seis meses de vida, de acordo com o último relatório de actividades das Comissões de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ). Foi um aumento face a 2017, quando foram abandonados oito bebés.