Pelo menos 11 endereços de IP portugueses em base de dados de fórum neonazi

Há registo de pelo menos 11 utilizadores que usavam a partir de Portugal um antigo fórum online neonazi chamado Iron March, que aparentemente sofreu um ataque informático que acabou por resultar na publicação na Internet da base de dados e outros ficheiros. A Polícia Judiciária está a analisar a informação, apurou o PÚBLICO.

Os utilizadores em Portugal usavam nomes como FasciNation, Aryan88, Salazar, LusitanianNationalist e RolaoPreto. Alguns fizeram dezenas de publicações.

Uma análise do PÚBLICO identificou 1208 endereços de IP, dos quais pelo menos 11 eram de dispositivos ligados à Internet a partir de Portugal. Havia endereços de Lisboa, Vila Nova de Gaia, Amadora, Évora, Maia, Porto, Loures, Praia da Vitória e Oeiras. A localização a que corresponde um endereço de IP pode ser diferente daquela onde o utilizador se encontra. É também possível a um utilizador mascarar o respectivo endereço e, por exemplo, simular um acesso a partir de outro país.

Entre as mensagens, muitas escritas em inglês, há várias referências a Salazar e publicações a lamentar o que é descrito como consequências do 25 de Abril. “Segundo dizem o 25 de Abril de 1974 trouxe LIBERDADE… LIBERDADE… LIBERDADE a Portugal. É por isso que eu sou, e sempre serei, Salazar. Sou forçado a concordar que, de facto, agora temos LIBERDADE. Somos LIVRES para sermos assaltados, roubados ou assinados na nossa casa, na rua, no carro”, escreveu um utilizador.

“Em Portugal, o meu país, o partido nacionalista é uma piada. Gostava que tivéssemos outro Ilirias Kasidiaris no meu país”, escreveu outro, numa referência a um deputado do partido de extrema-direita grego Aurora Dourada.

Já um utilizador mostrava-se contente com a possibilidade de conversas no fórum com outras pessoas de Portugal: “É bom saber que existe outro português aqui no fórum para podermos falar do movimento nacionalista em Portugal que cada vez definha mais”. De seguida, lançava a pergunta: “Já agora, qual a tua opinião sobre o Salazar?” Na resposta, o utilizador interpelado dizia ter “uma relação de amor-ódio” com o ditador. “Teve boas e más decisões, mas no geral não concordo com a sua visão. Tomou certas decisões que comprometeram o futuro e cedeu mais tarde em muitos aspectos. Enquanto a escola fascista vinha do socialismo, como Mussolini, Hitler e outros tantos, Salazar provinha de um partido conservador católico (…) Mas enfim, como disse, a guerra já estava perdida desde 1945. Os anos 60 viu [SIC] o crescimento do marxismo, especialmente nas universidades e não era possível ir contra os ventos da história.”

O Iron March nasceu em 2011 e foi encerrado no final de 2017. Os utilizadores trocavam mensagens públicas e privadas, frequentemente com conteúdo de ideologia neonazi. Alguns utilizadores do site foram associados a crimes violentos. Nesta quarta-feira, os ficheiros e a base de dados do fórum foram colocados online, permitindo obter informação como endereços de IP (um número que identifica um dispositivo numa rede), endereços de email, nomes de utilizador e também mensagens trocadas.