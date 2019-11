Portugal vai “tremer” em nome da prevenção sísmica

No próximo dia 15 de Novembro irá realizar-se, pela sétima vez, o exercício nacional de sensibilização do risco sísmico. Intitulada “A Terra Treme”, a actividade da responsabilidade da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC) tem como grande objectivo promover os comportamentos que, em caso de sismo, as populações deverão adoptar.

Com início às 11h15 — e duração de um minuto —, este exercício consiste na realização de três gestos simples que podem potenciar a protecção e evitar ferimentos. Baixar, proteger e aguardar são os três comandos-chave para este tipo de situações de risco.

O exercício é principalmente dirigido à população em idade escolar, cuja adesão a ANEPC considera “significativa”. O evento principal desta iniciativa terá lugar em Oeiras, na Escola Secundária Sebastião e Silva, mas, por todo o país, os Comandos Distritais de Operações de Socorro (CDOS) vão aliar-se às comunidades locais, serviços municipais de protecção civil e outras autoridades, promovendo junto das escolas e outras organizações este evento.

Os locais onde o exercício será realizado podem ser encontrados através do site oficial da iniciativa, onde também estarão presentes outras informações relativas ao exercício.