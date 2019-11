O Chile da Iniciativa Liberal, o Chile do BE e o que podemos aprender com isso

Poucos metros distam os deputados do Bloco de Esquerda do deputado único da Iniciativa Liberal no Parlamento (o hemiciclo não é assim tão grande como parece na televisão) mas aquilo que os separa é uma montanha gigantesca. E qual o primeiro tema que os dois partidos escolheram para evidenciar essa diferença? Nem mais nem menos do que o Chile, esse laboratório.

Os dois partidos entregaram na quarta-feira votos de condenação sobre o que se está a passar no Chile, sendo que começam logo por discordar na primeira premissa. Para o Bloco de Esquerda, “a indignação popular” e os “protestos” a que se assiste nas últimas semanas são motivados pela “pobreza e as desigualdades, legado das décadas de políticas neoliberais levadas a cabo no país”. Para a Iniciativa Liberal, “o aumento do preço dos transportes públicos por parte do Governo, uma medida que não se enquadra nos princípios do mercado livre, fez despoletar manifestações por todo o país”.

“As manifestações que, nas últimas semanas, levaram milhões de cidadãs e cidadãos chilenos às ruas, exigindo melhores condições de vida e reivindicando o direito à saúde, à educação e a pensões justas, vieram apelar à dignidade de um povo que, por demasiado tempo, tem visto o seu país cair num fosso de desigualdades económicas e sociais. O Chile é um dos dez países mais desiguais do mundo”, refere o Bloco de Esquerda, no voto de “condenação e preocupação sobre a situação no Chile”, em referência a dados do Índice de Gini, usado internacionamente para medir a desigualdade social.

A Iniciativa Liberal socorre-se de outros indicadores ao fazer o diagnóstico de um país que adoptou um modelo económico neo-liberal desde a ditadura de Pinochet e é hoje governado por Sebastián Piñera, um economista do partido de centro-direita Renovación Nacional. “Graças às políticas liberais que foram sendo adoptadas no país por governos de diversas orientações políticas, o Chile passou a ser dos países mais ricos da América do Sul enquanto tem um nível de desigualdade dentro da média da região”, argumenta o deputado João Cotrim Figueiredo, acrescentando, à laia de provocação a Portugal, que, “no ano passado, o Chile ficou à frente de Portugal no Índice da Democracia da Economist, tendo sido o segundo país mais bem classificado da América do Sul atrás do Uruguai”.

Aparentemente, convergem na condenação de “excessos de violência policial e militar” (IL) e na condenação de “violência exercida sobre o povo chileno e a violação dos direitos fundamentais e democráticos” (BE). O debate, em breve, sobre estes votos na Assembleia da República vai ser interessante, principalmente se os mesmos deputados esmiuçarem o facto de o actual Governo liberal do Chile ter resolvido congelar os preços da electricidade e pegar em dinheiros públicos para 1) pagar o anunciado aumento do salário mínimo, à semelhança do que Emmanuel Macron fez em França depois das manifestações dos coletes amarelos, 2) aumentar as pensões baixíssimas geridas por fundos privados, na maioria dos casos e 3) alargar a cobertura dos cuidados de saúde, uma vez que os seguros privados tornaram-se incomportáveis para a generalidade dos cidadãos. Ficamos a aguardar.

PS. De assinalar que, desde que a nova Assembleia da República tomou posse, o Iniciativa Liberal ainda não apresentou projectos de lei (criação de normas) ou de resolução (recomendação ao Governo). Entregou apenas dois votos, um sobre o Chile e outro de congratulação pela “aprovação pelo Parlamento Europeu de uma resolução que condena os regimes totalitários do fascismo e comunismo e relembrando as suas vítimas”.