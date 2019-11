PCP quer ouvir ministra da Saúde e médicos sobre fecho nocturno das urgências pediátricas do Garcia de Orta

Os comunistas vão pedir a ida ao Parlamento da ministra da Saúde, Marta Temido, do conselho de administração do Hospital Garcia de Orta e do Sindicato dos Médicos da Zona Sul para explicarem as circunstâncias do encerramento das urgências pediátricas daquele hospital no período nocturno durante os próximos seis meses. O requerimento deverá ser votado na próxima terça-feira na reunião da comissão parlamentar de Saúde.

A denúncia do encerramento das urgências pediátricas do Garcia de Orta durante a noite a partir de 18 de Novembro e por um período de seis meses foi feita nesta sexta-feira pela Comissão de Utentes do Seixal. Mas a administração do hospital não quis confirmar nem desmentir o assunto.

Nas últimas semanas, estas urgências não têm funcionado ao fim-de-semana devido à falta de médicos. Isso implica que, naquela região da margem sul, não haja urgências pediátricas, obrigando os doentes a deslocarem-se para Lisboa, o que significa ter que lidar com os constrangimentos da travessia da Ponte 25 de Abril ou da Vasco da Gama, realça o PCP no requerimento.

“É o acesso à saúde de crianças e jovens que fica assim comprometido. A ruptura do serviço de urgência pediátrica do Hospital Garcia de Orta, devido à carência de médicos pediatras é fruto do desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde”, criticam os comunistas.