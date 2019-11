Deputados vão alterar regimento para deputados novos falarem. Chega vai queixar-se a Marcelo

Os três deputados dos pequenos partidos ainda não vão poder interpelar o primeiro-ministro no debate quinzenal da próxima semana. O presidente da Assembleia da República decidiu remeter a questão da definição das novas grelhas de intervenção para a discussão do projecto de lei que a Iniciativa Liberal entregou na passada semana para alterar o regimento.

Eduardo Ferro Rodrigues concordava que fossem dados aos deputados únicos do Chega, Iniciativa Liberal e Livre os mesmos direitos de tempos e de estatuto de observador conferidos a André Silva, do PAN, em 2015, com um carácter de excepção. O presidente esteve ao lado do PSD, CDS e PAN, que defendiam a mesma solução, mas a decisão só podia ser tomada por consenso de de todos. A alternativa de Ferro Rodrigues foi remeter o assunto para a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias pedindo “urgência” na análise da proposta.

Mas tanto o Chega como a Iniciativa Liberal ficaram revoltados com a decisão da conferência de líderes de empurrar o assunto para uma comissão, o que faz com que não possam interpelar o primeiro-ministro já no próximo debate quinzenal marcado para quinta-feira, dia 13 — e talvez nem no seguinte, duas semanas depois. André Ventura anunciou que vai pedir uma audiência a Marcelo Rebelo de Sousa e passou ao ataque: “É uma das maiores vergonhas a que assistimos na nossa democracia”, disse aos jornalistas, avisando que vai continuar a protestar no Parlamento e “na rua”.

João Cotrim Figueiredo, da Iniciativa Liberal, afirma não entender a razão para que não se encontre uma solução temporária que permitisse, enquanto se revê o regimento, que os deputados únicos pudessem intervir nos debates, usando as mesmas regras definidas com carácter de excepção em 2015 para o deputado do PAN André Silva. Que teve direito a falar no plenário desde o início, vinca o deputado da Iniciativa Liberal.

Na conferência de líderes desta sexta-feira foi analisada uma proposta de grelhas de tempos elaborada por um grupo de trabalho coordenado pelo bloquista José Manuel Pureza que aplicava estritamente o regimento da Assembleia da República. O que implica que os deputados únicos só possam falar no plenário na discussão de diplomas, mas não tenham direito a qualquer intervenção em debates políticos, temáticos, de actualidade ou de urgência, debates quinzenais ou interpelações ao Governo - e nem mesmo no debate anual do estado da Nação. Toda esta panóplia de debates só pode ter intervenções dos grupos parlamentares, ou seja, PS, PSD, BE, PCP, CDS, PAN e PEV.