Ângelo Pereira e Sofia Vala Rocha disputam PSD-Lisboa

Ângelo Pereira, vereador em Oeiras, e Sofia Vala Rocha, que é vereadora em substituição na câmara de Lisboa, são os dois candidatos à liderança do PSD-Lisboa. As eleições para a escolha do sucessor de Pedro Pinto decorrem este sábado.

Ângelo Pereira, actual vice-presidente da distrital de Lisboa, remeteu, através do seu assessor, declarações para a carta que enviou aos militantes. Nessa carta, ex-apoiante de Santana Lopes põe como “único objectivo” da sua candidatura “concentrar esforços” e “reconciliar os militantes com o partido e reunir a todos no combate” ao “verdadeiro adversário – o partido socialista”. Como objectivo eleitoral, Ângelo Pereira propõe-se “vencer as próximas eleições autárquicas e voltar a gerir os destinos da capital”.

Com Carlos Carreiras, presidente da câmara de Cascais, como mandatário da candidatura, Ângelo Pereira assume que o PSD foi derrotado nas legislativas – “para ser honesto perdemos” – e que quer “devolver ao partido o seu maior activo político – a militância”.

Ângelo Pereira, 43 anos, viu o seu gabinete na câmara de Oeiras alvo de buscas, no âmbito da Operação Tutti Frutti, que investiga suspeitas de favorecimento de militantes do partido em ajustes directos, mas não foi constituído arguido.

Sofia Vala Rocha, que é conselheira nacional, assume que a sua candidatura “quer ser representativa do PSD e ser um espaço de liberdade e de independência”. A ex-deputada municipal não apoia nenhum dos candidatos à liderança do PSD e acusa o seu adversário de estar comprometido com a candidatura de Miguel Pinto Luz. “O futuro líder da distrital tem que ter um relacionamento institucional com aquele que será o presidente do partido”, afirmou ao PÚBLICO.

Com o objectivo de colocar o partido “como força liderante no distrito” e como motor de reconquista de câmaras nas próximas autárquicas, Sofia Vala Rocha acusa Ângelo Pereira de ter construído uma candidatura “redutora” e não ter conseguido conquistar “referências do PSD”. Com 47 anos, a candidata apresenta o ex-ministro Rui Gomes da Silva para mesa da assembleia, e o ex-secretário de Estado e seu marido Luís Pais Antunes, candidato à Jurisdição, Conceição Monteiro, militante número dois do PSD, é a primeira subscritora da lista.

Os militantes de Lisboa vão também escolher os delegados da Assembleia Distrital entre duas listas candidatas, uma liderada pelo ex-líder da concelhia Paulo Ribeiro (e da qual fazem parte Nuno Morais Sarmento e Miguel Morgado) e outra ligada à candidatura de Ângelo Pereira.