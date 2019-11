E a Chili Com Carne volta a dizer: “Toma lá 500 paus e faz uma BD!”

Desde 2013 que a associação Chili Com Carne promove, todos os anos, um concurso que quer “matar a modorra na cena portuguesa” da banda desenhada. Reza a história que à luz do “Toma lá 500 paus e faz uma BD!” já foram publicados livros como The Care of Birds / O Cuidado dos Pássaros, de Francisco Sousa Lobo, Acedia, de André Coelho, e a antologia Nódoa Negra. Este mês, chega ainda All Watched Over By Machines of Loving Grace!, a vencedora do concurso no ano passado.

Agora, como já é tradição, há mais uma chamada para “novas aventuras editoriais” à boleia da sétima edição do concurso. Ditam as regras que só podem concorrer sócios da Chili Com Carne. São aceites bandas desenhadas longas de um autor ou com parceiros, um livro com várias BD do mesmo autor (desde que tenham alguma ligação entre elas) ou uma antologia de vários autores sob um tema comum.

Não há limite de páginas nem de formato, mas o ideal é que o livro possa ser incluído numa das colecções já existentes: Colecção CCC, QCDA, LowCCCost, THISCOvery CCChannel. Prefere-se preto e branco, mas a cor não está totalmente afastada. O regulamento completo pode ser consultado aqui — e não, não precisas de ter já a BD completa.

Os trabalhos têm de ser enviados até 4 de Fevereiro de 2020. A 14 de Fevereiro será anunciada a grande decisão. O vencedor, eleito pelos cinco distinguidos no ano passado, ganha 500 euros e verá o seu trabalho publicado.

