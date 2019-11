Trumpismo, epílogo ou não?

Faz hoje trinta anos — perdão, apenas três — desde que Trump ganhou as eleições numa fria noite de 8 de novembro de 2016. Aquela vitória que talvez nem ele tenha esperado conquistar marcou a maré alta do nacional-populismo em todo o mundo, de que o “Brexit” fora apenas um sinal. A partir do momento em que um candidato como Trump chega à presidência dos EUA, tudo pode acontecer, de Salvini a Bolsonaro.

Continuar a ler