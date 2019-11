Espaço verde e habitação: CDU quer dar uso a terreno junto a bairro da Bouça

A CDU desafiou a Câmara do Porto a avançar de “imediato” com obras de requalificação num terreno de seis hectares “ao abandono” junto do Bairro da Bouça, do arquitecto Siza Vieira, e ao Bairro da Lapa. “Queremos que a câmara encete de imediato todas as medidas necessárias para pôr em prática a unidade de execução prevista no Plano Director Municipal, a unidade operativa de planeamento e Gestão nº 8 de Bouça, que salvaguarde a criação da área verde pública, a colmatação do tecido urbano junto da rua de Cervantes e da Rua de Salgueiros e uma via de ligação entre a zona baixa da Lapa e a zona alta”, declarou à Lusa Ilda Figueiredo, durante uma visita que fez aos terrenos esta sexta-feira.

Segundo a vereadora comunista, as obras de requalificação nos terrenos que unem dois bairros no centro da cidade do Porto devem servir não só veículos automóveis, “dado que a Rua de Cervantes é muito estreita e cria dificuldades de escoamento de trânsito”, mas também os moradores, que “hoje em dia têm de atravessar uma zona de lama do Inverno com crianças e idosos, sem condições nenhumas”.

Ilda Figueiredo avançou que vai levar a “proposta de recomendação” à próxima reunião de Câmara do Porto, na segunda-feira. No documento, ao qual o PÚBLICO teve acesso, os comunistas sugerem ainda que a autarquia reivindique junto da Administração Central a “construção de habitação pública nas franjas daquela zona” verde e instam a autarquia a avançar com a "integração e renaturalização do afluente do rio de Vilar, que se encontra canalizado ao longo da Rua de Cervantes, nos terrenos, ainda com uso agrícola, propostos para o Parque da Bouça, onde passava o antigo leito”.