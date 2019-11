Marrocos, do deserto à cidade do cinema em cinco dias

Há uma garrafa de plástico onde menos se espera. Meio enterrada na areia fina do deserto. Os dromedários deslocam-se pacientemente, seguindo o guia que os conduz, e há que olhar em redor para absorver a beleza do deserto onde o silêncio impera, assim como a extensão de areia, que parece não ter fim. Não há mar à vista, mas quando olhamos para o que parece ser o horizonte, quase que o vemos, o que é impossível, dado estarmos a mais de cinco centenas de quilómetros da costa marroquina. O deserto é o de Erg Chebbi, na região de Tafilalet, paredes meias com a Argélia.

