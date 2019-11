Sete ideias para sair esta semana

ALCOBAÇA

Doce mosteiro

De 14 a 17 de Novembro

Mosteiro de Alcobaça

É a 21.ª edição da Mostra Internacional de Doces & Licores Conventuais, com mosteiros e pastelarias que marcam presença nesta 21.ª edição. Dos 32 que compõem a comitiva portuguesa, metade são da anfitriã Alcobaça. A produção estrangeira chega de Espanha, França e Bélgica. Entre as novidades, a Botica dos Monges, um espaço exclusivo para a degustação de licores. Em paralelo, na igreja, o ciclo Sons do Silêncio oferece concertos de grupos corais, enquanto o Claustro de D. Dinis serve de tela a um espectáculo contínuo de video mapping intitulado Ora et Labora.

Horário: quinta, das 15h às 23h; sexta e sábado, das 10h30 às 23h; domingo, das 10h30 às 20h. Sons do Silêncio de 14 a 16 de Novembro, às 21h (no sábado, também às 16h). Video mapping todos os dias, a partir das 18h.

Bilhetes a 1€ (dia) e 2,50€ (passe).

Mais informações aqui.

Fernando Veludo/NFactos

LISBOA

Brindes e duelos

De 9 a 11 de Novembro

Centro de Congressos de Lisboa

De Borgonha a Champagne, passando por regiões portuguesas como Bairrada, Beira Interior, Douro ou Península de Setúbal, há mais de três mil néctares, de cerca de 300 marcas, à espera de degustação no Encontro com Vinhos. Este ano a celebrar os seus 20 anos, o grande fórum vinícola endereça o convite a todos: “Para os convencionais e os naturais. Para os clássicos e os experimentalistas. Para os que sabem muito e os que querem aprender mais.” Na carta de actividades entram provas livres e comentadas (com títulos tão sugestivos como Vinhos Fora do Baralho ou Os Indiana Jones das Vinhas Portuguesas), masterclasses, conversas com os sommeliers (uma delas, para saber como escolher um bom vinho do Porto para o Natal) e as novas sessões Taste Drive, feitas de “duelos” entre vinhos de características semelhantes. O encontro é uma iniciativa da Essência do Vinho - Revista de Vinhos, que salienta outro momento importante nesta edição: a apresentação, numa sessão exclusiva para profissionais, de uma parceria com o IWC - International Wine Challenge, na presença de um dos seus mentores, o crítico britânico Charles Metcalfe.

Horário: sábado, das 14h às 21h; domingo, das 14h às 20h; segunda (dia reservado a profissionais), das 11h às 19h.

Bilhetes a 15€ (inclui copo de prova e acesso a conversas com os sommeliers); provas comentadas de 25€ e 100€ (inclui entrada no evento).

Mais informações aqui.

Foto DR

PELO PAÍS

Cheirinho a castanha assada

É marca de toda a temporada Outono/Inverno, mas por estes dias torna-se mais intenso aquele aroma de castanhas assadas no ar. Sob a capa de São Martinho, celebrado a 11 de Novembro, o país enche-se de magustos mais ou menos tradicionais. Em Lisboa, a Lx Factory é palco do São Martinho Mayor, uma festa que propõe “uma nova interpretação, cosmopolita e festiva, da lenda” (dia 9 de Novembro, das 15h às 22h, com entrada livre). Promovida pela Adega Mayor, adiciona-lhe vinho, arte urbana, música de Samuel Úria (com Joana Espadinha), Luca Argel e Desbundixie, e uma causa: todas as receitas revertem para a Associação Conversa Amiga. Em Oeiras, o santo benfeitor é honrado com a oferta à população de três toneladas de castanhas saídas de grandes assadores, com animação a acompanhar e luzes de Natal para inaugurar (dias 10 e 11 de Novembro, das 11h às 22h, no centro histórico; e dia 16, no mesmo horário, no Jardim do Palácio dos Anjos, em Algés). Em Portimão, cumpre-se uma tradição que remonta a 1662: a Feira de São Martinho, onde o fruto da época divide o protagonismo com outros produtos gastronómicos, artesanato e divertimentos para toda a família (de 8 a 17 de Novembro, das 10h às 24h – aos sábados, até à 1h; no último dia, até às 23h –, no Parque de Feiras e Exposições, com entrada livre). Já Vila Nova de Famalicão troca o magusto por uma refeição. Entre os dias 8 e 10 de Novembro, a iniciativa Dias à Mesa elege a castanha como ingrediente principal das ementas servidas por nove restaurantes do concelho (Alfa, Bisconde, Fondue, Ganesh Club, Moutados de Baixo, O Prato, Patéo das Figueiras, Torres e Vinha Nova), em propostas doces ou salgadas.

Foto DR

VILA REAL

Imagens, naturalmente

Teatro de Vila Real e outros locais

De 11 a 17 de Novembro

Cinema, fotografia e desenho. É nestes três elementos que se desdobra o FIIN - Festival Internacional de Imagem de Natureza. A terceira edição reinveste na missão de conjugar essas artes para sensibilizar para a protecção do património natural – sem que isso signifique, como frisa a organização, “o anunciar do apocalipse ao som das trombetas”. Uma das formas é o Festival de Curtas-Metragens, que decorre entre os dias 11 e 15 de Novembro. Outra, uma série de exposições inauguradas na abertura do certame e estendidas até 30 de Dezembro. Outra ainda, o Encontro de Fotografia e Cinegrafia de Natureza, marcado para 16 de Novembro, que inclui palestras, conversas e workshops com Victor Ortega, Nuno Silva, Luís Ferreira e Matthew Maran, bem como um percurso pelo Parque Corgo com o repórter fotográfico João Cosme. Na moldura cabem ainda oficinas e concursos nas três áreas de alcance do festival.

Grátis (alguns eventos requerem inscrição).

Mais informações aqui.

Foto João Pedro Rodrigues

LISBOA

A sombra dança?

De 12 de Novembro a 18 de Dezembro

"O corpo imagina-se na sombra”. É este o lema do InShadow - Lisbon ScreenDance Festival. E são as Sombras de Diletta Bindi e Sara Montalvão que abrem a 11.ª edição. É o primeiro dos três espectáculos trazidos à luz, todos em estreia absoluta. Seguem-se Se Eu Pudesse, de Cecília Hudec e Rui Peixoto, e Tricotomia da Vaidade, de João Telmo e a Nova Companhia. Promovido pela Vo'Arte e movido por encontros de dança-cinema e corpo-imagem, o festival tem outro dos seus momentos-chave nas competições internacionais de vídeo-dança e documentário, por onde passam para cima de 50 filmes oriundos de 18 países. Ao longo de mais de um mês, o espectro do programa vai espalhar-se por vários espaços de Lisboa e arredores, com sessões especiais, instalações, exposições, workshops, masterclasses e laboratórios de actividades criativas para os mais pequenos.

Mais informações aqui.

OCubo

PORTO

Tesouro à moda do Porto

Furnas da Alfândega do Porto

"Por baixo da Alfândega foi descoberto um túnel secreto que escondia um tesouro: as lendas mais preciosas da história da cidade Invicta...” Milhares de pessoas já desceram a esse lugar para se deixarem imergir em mitos da cidade e da região, com o enredo histórico como pano de fundo. A matéria de Porto Legends - The Underground Experience provém de dez lendas e episódios: O Tesouro da Serra do Pilar, O Fantasma da Última Freira, Barão Forrester, Zé do Telhado, O Cerco do Porto e o seu Dragão, O Terramoto de 1755, Pedro Cem, As Tripas à Moda do Porto, Miragaia e Rio do Esquecimento. A narrar a viagem está a voz do oscarizado Jeremy Irons, na versão em inglês, ou, na portuguesa, a de Pedro Abrunhosa. Entre os pilares e o tecto abobadado das furnas do edifício, desfilam projecções de video mapping, num espectáculo que “ganha uma dimensão fantasmagórica” graças à utilização, pioneira em Portugal, de 20 telas holográficas que dão aos visitantes “a sensação de estarem dentro das histórias”. A garantia vem do ateliê OCubo, que assina a produção, com direcção artística de Nuno Maya e orientação do historiador Joel Cleto.

Horário: terça a domingo, das 10h às 19h. Sessões de hora a hora (última às 18h).

Bilhetes a 15€ (normal) e 12€ (crianças dos seis aos 11 anos, seniores, estudantes e residentes no distrito); grátis para crianças até cinco anos. Parte da receita de bilheteira reverte para a Associação O Joãozinho.

Foto DR

FARO

Algarve a luzir

De 14 a 16 de Novembro

Depois de dois anos em Loulé, que atraíram mais de 60 mil visitantes, o Luza - Algarve International Festival of Light muda-se para Faro na sua terceira edição. Entre a Marina e Vila Adentro, as ruas da cidade iluminam-se com instalações de artistas especializados neste campo ou que usam a luz como matéria para as suas obras. Além de Portugal, são oriundos de países como Alemanha, Áustria, Bélgica, França, Escócia, Espanha, Holanda, Itália, México, Reino Unido ou Venezuela. Na rota do festival estão também workshops para várias idades e uma conferência em que estudiosos de áreas diversas explicam como trabalham a luz.

Horário: das 18h30 às 24h. Conferência no sábado, das 15h30 às 17h30, na Fábrica da Cerveja.

Grátis; entrada paga para algumas actividades paralelas.

Mais informações aqui.

Foto

EXTRA: Cinema

Na estrada, reforma e paixão à vista

Em Technoboss, vamos para a estrada com Luís Rovisco – homem de negócios, divorciado e quase reformado – na viagem da sua vida, a partir do momento em reencontra uma paixão antiga… Miguel Lobo Antunes é o actor que lhe dá vida no novo filme de João Nicolau. Nos cinemas a 7 de Novembro.