O “melhor novo boutique hotel da Europa” é português e fica em Madrid

“Localização única no centro histórico de Madrid”, “design cuidado”, decoração, “respeito pela história do local e o projeto de reconversão arquitectónica dos dois edifícios que compõem a unidade” foram os atributos do Pestana Plaza Mayor Madrid que conquistaram os jurados dos Boutique Hotel Awards 2019, segundo comunicado do maior grupo hoteleiro português.

A cerimónia dos prémios focados nos hotéis do segmento “boutique” decorreu em Londres e distinguiu o primeiro hotel Pestana na capital espanhola, para mais localizada na imponente praça histórica: este ano, foi a primeira vez que foi autorizado um hotel na Plaza Mayor. O hotel abriu em Maio, a partir da reconversão de dois edifícios, a Casa de la Panadería e a Casa de la Carnicería.

O hotel integra a marca Pestana Collection, a “mais exclusiva do grupo”, tem 89 quartos e suítes, metade deles a abrirem-se em varandas sobre a praça.

Para os Boutique Travel Awards estavam nomeados mais de 300 hotéis de 80 países, assinala-se no comunicado. O segmento hoteleiro Boutique caracteriza-se por itens como o conceito único e o luxo, os serviços disponibilizados e a atenção individual ao cliente, além do número reduzido de quartos (menos de uma centena).

Segundo a organização dos prémios, as nomeações são feitas por “especialistas da indústria, jornalistas de viagens de luxo ou por auto nomeação sujeita a aprovação”. Os nomeados são depois verificados por peritos in loco e os prémios são decididos por um painel de especialista que inclui, entre outros, colaboradores de publicações como o Financial Times, Condé Nast's ou a Vogue.

Uma noite na Plaza Mayor custa em redor dos 200 euros, mas há promoções pontuais a partir de cerca de 160 euros.

O hotel Pestana foi o único representante da península Ibérica distinguido na cerimónia dos Boutique Travel Awards 2019, a 9.ª edição dos prémios.