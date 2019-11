easyJet lança campanha de voos até ao Outono de 2020

A easyJet anunciou esta sexta-feira a disponibilização de bilhetes para Setembro e Outubro (até dia 24) do próximo ano e aproveitou para lançar uma promoção global.

Os preços mais chamativos surgem via Porto, com Toulouse a baixar aos 5,99 euros (encontrado para dia 19 de Dezembro) ou mesmo o Funchal por 6,99 euros (encontrado para 7 de Janeiro), ambos preços de ida. Mas até 10 euros a companhia sugere ainda mais destinos, como Nantes, Luxemburgo, Lyon, Basileia, Nice ou mesmo Paris (encontrado para 4 de Março). Há mais destinos até 20 euros, incluindo um salto a Ibiza (em Junho).

De Lisboa, o preço mais económico está marcado para Madrid (9,49 euros mas no dia 24 de Dezembro...). Ainda havia bilhetes à volta dos 10 euros em dias específicos para Bordéus, Zurique, Lyon, Nantes, Genebra ou mesmo Funchal (10,49 euros a 7 de Janeiro). Outras promoções permitem encontrar bilhetes para Berlim por 14,99 euros ou Amesterdão a 17,99.

De Faro, há diversos bilhetes com preços abaixo de 10 euros, com Toulouse a começar até em 6,99 euros. À volta dos 10 euros por ida, a companhia assinala Bordéus, Nice ou Lyon, Paris ou Berlim (11,49 euros mas a 23 de Dezembro).

Do Funchal, Porto e Lisboa têm preços mínimos de 13/14 euros e é ainda possível dar um salto a Bristol, Manchester ou Londres por cerca de 20 euros ou Berlim por 32,49 euros (mas dia 25 de Dezembro).

O “jogo” da campanha, como habitualmente com este tipo de promoções, é conseguir conciliar o melhor preço com as datas desejadas, e a ida com a volta, caso se queira fazer as duas viagens na mesma companhia. Até porque fora dos dias promocionais, o mais fácil é encontrar passagens muito, muito mais caras para os diversos destinos. Para aceder mais rapidamente aos bilhetes ao preço mínimo e dias em promoção, vale a pena usar o "Viajómetro" disponibilizado online pela companhia.