Hugo Mendes: “O Arinto da região de Lisboa é imbatível”

De saída da Quinta da Murta, onde fez alguns dos melhores brancos de Arinto do país, Hugo Mendes explica nesta entrevista as razões da crescente expansão desta casta, apesar da quebra de notoriedade de Bucelas, o seu verdadeiro solar. “Uma região com cerca de 150 hectares e um potencial gigantesco para fazer vinhos de classe mundial não pode andar a olhar para o negócio do volume a preço baixo”, diz.

