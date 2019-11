Santa Clara, o restauro imperdível de uma joia escondida no Porto

A partir de janeiro, uma vez por mês, e em datas a anunciar, a Direcção Regional de Cultura vai levar um grupo de pessoas a visitar o aturado trabalho de restauro da Igreja do antigo Convento de Santa Clara, no Porto, paredes meias com a muralha fernandina e da sede do comando metropolitano da PSP (que ocupa o antigo claustro das clarissas). As visitas serão uma oportunidade rara para, através da teia de andaimes, ver de perto o trabalho dos antigos artífices e daqueles que, actualmente, se empenham, com minúcia, para devolver todo o esplendor a este magnifico exemplar do barroco joanino em Portugal. Abel Coentrão