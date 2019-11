O Sudão do Sul é um país submerso por causa das chuvas

Com crianças ao colo e a trouxa às costas e a usar caixas como barcos para navegar pelos terrenos inundados: as cheias no Sudão do Sul, provacadas por chuvas fortes, causaram a morte a mais de 50 pessoas e obrigaram milhares de pessoas a abandonar as suas casas. O país declarou o estado de emergência na semana passada e há cerca de 420 mil pessoas deslocadas, segundo dados das Nações Unidas.

“Estamos a viver no meio de animais mortos, detritos e lixo, tudo submerso nestas águas”, disse Veronica Komor, uma habitante local, à Reuters. Os voluntários da associação Médicos Sem Frontieras dizem que é urgente agora trabalhar para evitar que haja surtos de doenças transmitidas através de água contaminada.