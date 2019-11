Lucro líquido da CGD subiu 74% para 640,9 milhões

A CGD fechou os nove primeiros meses do ano com lucros de 640,9 milhões de euros, uma subida de 74% face ao final do terceiro trimestre de 2018, e uma evolução positiva a reflectir os impactos das vendas dos bancos do grupo na África do Sul e em Espanha.

Excluindo o efeito não corrente, o lucro consolidado do banco público foi de 481,4 milhões de euros (mais 30% do que o registado no mesmo período do ano anterior), o que equivale a um retorno dos capitais (ROE) de 8,2%, um indicador da capacidade de o banco gerar resultados que é um dos barómetros chave negociados com as autoridades europeias, no âmbito da recapitalização de quase cinco mil milhões de euros.

A alienação da operação sul-africana Mercantile, fechada já esta semana, “originou a reversão de 159 milhões de euros da imparidade resultante do preço de venda”, o que acabou por influenciar de forma positiva os resultados deste período.