Gil Vicente agrava crise do Desp. Aves

O Gil Vicente conseguiu nesta sexta-feira o primeiro triunfo fora de Barcelos na I Liga, ao derrotar o Desp. Aves, por 2-1. A equipa avense, que somou a décima derrota consecutiva (nove para o campeonato), pode terminar a jornada 11 a sete pontos de distância da primeira equipa fora dos lugares de despromoção.

Apesar de não ter realizado uma primeira parte de bom nível, o Gil Vicente acabou por conseguir colocar-se com dois golos de vantagem. Aos 35’, no primeiro remate dos gilistas à baliza defendida pelo brasileiro Aflalo, Yves Baraye inaugurou o marcador.

Oito minutos depois, o extremo senegalês emprestado pelo Parma à equipa de Barcelos voltou a estar em destaque: A defesa do Gil Vicente aliviou uma bola, Aflalo sai da sua baliza de forma precipitada, e Baraye aproveitou para bisar.

O resultado era demasiado pesado para o Desp. Aves, que, ainda antes do intervalo reduziu. O avançado Kevin Yamga aproveitou um erro de Ygor e colocou a diferença na margem mínima.

Com esta vitória, o Gil Vicente ascendeu, provisoriamente, ao nono lugar, com 13 pontos, enquanto o Desp. Aves vai continuar na 18.ª e última posição, com apenas três pontos somados.