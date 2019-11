Gosta de cantar, pronto

Luís Rovisco tem uma vida normal. Divorciado, um gato em casa por companhia, um neto à espera à porta da escola, emprego rotineiro nas suas deambulações (os avanços tecnológicos atrapalham, mas nada que o proverbial desenrascanço não ultrapasse). Luís Rovisco atravessa essa vida normal a caminho da reforma com descontracção polvilhada de humor seco, do escritório em bairro de prédios-caixote para a casa em bairro semelhante, do escritório para o hotel lá longe onde o trabalho o chama. E Luís Rovisco canta.

