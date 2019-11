A Barbour desafiou e Ridley Scott juntou os filhos para desenhar casacos a pensar nos realizadores

A Barbour colaborou com o realizador e produtor Ridley Scott no desenho de um casaco de realizador com duas versões, feminina e masculina. O cineasta decidiu envolver os filhos neste trabalho — Jordan Scott, cineasta e fotógrafa, e Luke Scott, CEO do grupo Ridley Scott Creative. A parceria marca os 125 anos da marca britânica, oriunda da cidade costeira de South Shields, tal como Scott.

“Estamos muito satisfeitos por trabalhar com o sir Ridley Scott neste projecto único. A Barbour e sir Ridley Scott são provavelmente dois dos nomes mais conhecidos de South Shields e, no nosso 125.º aniversário, estamos muito contentes por termos conseguido colaborar juntos e celebrar o nosso local de nascimento”, declara Paul Wilkinson, diretor global de marketing e comercial da Barbour. Por seu lado, Scott confessa-se “encantado” por ter sido convidado para esta colaboração.

Este é um casaco que foi pensado para ser usado por pessoas que procurem um agasalho que seja prático e funcional, diz ainda o responsável da marca. Trata-se de um “casaco inovador que possui todos os recursos exigidos por um produtor de cinema de renome mundial. Os casacos são únicos – tanto podem ser usados em cenários de filmes como para o quotidiano dos aficionados de cinema que desejam um casaco resistente aos diferentes tipos de clima”, continua.

O casaco apresenta acabamentos e detalhes pedidos pelo realizador, juntamente com as ideias da sua filha Jordan, para o casaco de mulher; e do seu filho, Luke, para o casaco de homem. Por exemplo, a peça tem bolsos laterais para as mãos e outros de chapa para as chaves ou mesmo para guardar um guião em formato A4. Tem ainda um forro interno que é removível, de modo a que possa ser usada em qualquer altura do ano. Há ainda um pormenor de uma etiqueta traseira que tem uma ilustração de um pássaro. desenhada por Ridley Scott, tal como dois dos botões do casaco têm também este mesmo desenho.

“O casaco é realmente espectacular”, resume o realizador de Alien, Blade Runner, Thelma e Louise e de Gladiador, entre outros.

Os modelos estarão à venda nas lojas Barbour de Lisboa e do Porto, a partir da próxima terça-feira e custam 676 euros.