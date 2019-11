Portugal entre os 10 países com taxa de cesarianas mais elevada

Portugal está entre os 10 países da OCDE com uma taxa de cesarianas mais elevada, com 32,5% dos partos — acima dos 28% da média de mais de 30 países. Os dados são relativos a 2017 e constam do relatório Health at a Glance 2019, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), que traça um panorama sobre o sector da saúde em 34 países.

O documento recorda que as cesarianas podem ser um procedimento necessário e que salva vidas, mas avisa que podem aumentar as complicações e até a mortalidade materna e infantil.

A taxa de cesarianas permanece mais reduzida nos países nórdicos, com valores de 16% na Noruega, Islândia, Holanda ou Finlândia.

Portugal registou o dobro da taxa desses países em 2017 e está acima da média de 28% dos países da OCDE — segundo a DGS, a taxa nos privados é mais do dobro da dos hospitais do SNS.

O relatório aponta também que Portugal, Japão e Grécia estão entre os países da OCDE com maior percentagem de bebés nascidos com baixo peso. De acordo com o relatório, 8,5% nasceram com baixo peso em 2017, acima da média dos países da OCDE (6,5%).

Mais tempo no hospital

Ainda no capítulo das actividades de cuidados de saúde, o relatório analisa o número de camas hospitalares e a demora média dos internamentos.

O número de camas nos hospitais per capita teve um decréscimo em quase todos os países da OCDE, com parte desta redução a ser explicada por avanços na tecnologia médica, que permite cirurgias ambulatórias, por exemplo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Portugal surge como tendo, em 2017, 3,4 camas hospitalares por 1.000 habitantes, um pouco abaixo da média da OCDE de 4,7 camas.

Quanto à demora média das hospitalizações, Portugal surge como um dos oito países em que mais tempo se passa no hospital, com uma média de 9,1 dias, quando a média da OCDE é de 7,7 dias.