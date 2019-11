Imigração: há freguesias a cobrar 30 euros e outras dez vezes menos por atestados de residência

Uma ronda por freguesias do Norte a Sul conclui que as variações nos preços do mesmo serviço podem ocorrer em freguesias do mesmo concelho. Também podem existir preços variáveis se o requerente estiver ou não recenseado naquela freguesia, o que é criticado por associações de imigrantes e juristas. Associação Nacional de Freguesias justifica variação com autonomia do poder local. Provedoria de Justiça não recebeu queixas e por isso não se pode pronunciar.