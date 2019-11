Chefes de urgências de Santa Maria e Pulido Valente pedem escusa de responsabilidade

Vinte e um chefes de equipa do Serviço de Urgência do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte – que inclui os hospitais Santa Maria e Pulido Valente – entregaram esta quarta-feira minutas de escusa de responsabilidade devido à situação de falta de médicos. Num comunicado enviado às redacções, afirmam que “não estão reunidas as condições para a prestação de cuidados de saúde de qualidade e com a necessária segurança, que permitam assegurar o exercício da profissão segundo a legis artis”.

Segundo os médicos, as equipas escaladas para as urgências não “cumprem os mínimos recomendados pelo Colégio da Especialidade de Medicina Interna” no período das 20 às 8 horas durante os dias da semana e os fins-de-semana e feriados, por não terem o número e diferenciação suficientes de médicos. Por isso, referem, não assumem “qualquer responsabilidade pelos acidentes ou incidentes que possam verificar-se em resultado das deficientes e anómalas condições de organização do serviço causadas pela insuficiência de meios humanos”.

No comunicado, o Sindicato dos Médicos da Zona Sul (SMZS) responsabiliza os sucessivos Conselhos de Administração daquele centro hospitalar pela gestão danosa de recursos humanos. E acusa os “sucessivos governos pela política desastrosa” no Serviço Nacional de Saúde (SNS), provocando “a deserção dos médicos para os privados e estrangeiro”.

Contactado pelo PÚBLICO, o assessor de imprensa do Conselho de Administração afirmou que irão analisar o documento e remeteu reacções para mais tarde.